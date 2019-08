Ketchupdief met spijt krijgt geld van Heinz voor beschadigde auto

Ketchup-fabrikant Heinz gaat de schade betalen die een vrouw opliep nadat ze met haar auto crashte. Dat gebeurde kort nadat ze een fles ketchup had gestolen in een restaurant.

Het bedienend personeel van een eetgelegenheid in de Verenigde Staten keek vreemd op toen een vrouw uit New Jersey twee grote flessen Heinz ketchup kwam afleveren met een begeleidend briefje. Wat bleek? Ze had kort daarvoor een fles ketchup gestolen bij hetzelfde restaurant, maar sindsdien werd ze achtervolgd door pech.

‘Een paar weken geleden heb ik hier een ketchup-fles gestolen omdat ik om de een of andere reden dacht dat het opwindend zou zijn’, schreef de dief. ‘Maar ik ben zo rechtschapen als maar kan en dit is het ergste wat ik ooit heb gedaan. Nou, een paar uur later ging het al mis, iemand knalde tegen mijn auto, en sindsdien zijn mijn karma, geluk en leven helemaal shit.’ De vrouw noemde zichzelf een ‘vreselijk persoon’ en verklaarde dat ze hoopte dat het terugbrengen van de ketchup zou betekenen dat haar karma zou omdraaien.