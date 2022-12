Kerstvakantie begint voor velen vanmiddag al: drukke spits verwacht op snelwegen

Code rood in Duitsland

Zaterdag zullen in Duitsland de wegen richting de Alpen vanaf Frankfurt, Karlsruhe en München vol staan. In Oostenrijk moeten wintersporters rekening houden met files op de B179 tussen Füssen en Nassereith, de A10 tussen Salzburg en Bischofshofen en de A12 tussen Kufstein en Innsbruck. Daarbij komt een weerwaarschuwing met code rood voor aanhoudende regenval in het zuidwesten van Duitsland, in de regio tussen Stuttgart, Straatsburg en de Zwitserse grens. Dit houdt aan tot zaterdagochtend.