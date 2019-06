Kerkhof vol supercars en top-limousines in de woestijn

VideoDeze drone-beelden tonen een heel bijzonder autokerkhof in Sharjah in de Verenigde Arabische Emiraten. Honderden peperdure supercars en top-limousines staan er onder een dikke laag stof en zand te roesten. Rolls-Royce, Ferrari, Bentley, Mustang: alle topmerken zijn te vinden op dit gigantische autokerkhof, in de buurt van Dubai. De auto's staan er stof te happen omdat hun eigenaren, veelal expats of wanbetalers, ze verlaten hebben voordat ze om welke reden dan ook het land verlieten. Voor koopjesjagers is de verzameling interessant, al was het alleen maar vanwege de onderdelen.