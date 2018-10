Ken je die mop van de pick-up van BMW die zou komen?

Het bedrijf is van mening dat de internationale markt voor premium pick-ups te klein is. ,,Elk onderzoek dat we tot nu toe hebben gedaan was veruit onhaalbaar", vertelde Klaus Fröhlich, het BMW-bestuurslid dat is belast met de ontwikkeling van nieuwe voertuigen. ,,Ook al omdat we op de hogere prijsniveaus zouden opereren voor pick-ups."