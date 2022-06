Kapotte klassiekers en zwaaiende nonnen: mee met de Mille Miglia (Deel 3)

In 1955 presteerde Stirling Moss het om zijn Mercedes 300 SLR in iets meer dan tien uur tijd van Brescia naar Rome en weer terug naar Brescia te rijden. Moss heeft met die tijd het snelheidsrecord in de Mille Miglia behaald, dat nooit meer is geëvenaard. Er is geen voorstelling van te maken, met een gemiddelde snelheid van bijna 160 km/h, af en toe tussen het verkeer door, het risico op overstekende kinderen of dieren, en deels over onverharde wegen. Een levensgevaarlijke race, die enkele jaren daarna door de overheid werd verboden, na het zoveelste dodelijke drama.