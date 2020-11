Kangoo én Express: Renault onthult ineens twee ‘nieuwe’ bestelwagens

Met name de komst van een nieuwe Express is opmerkelijk: waar het bij de komende Kangoo een compleet opnieuw ontworpen auto betreft, is de Express feitelijk een omgebouwde Renault-versie van de bestaande Dacia Dokker. Die goedkopere bestelwagen was al bekend als Renault in onder meer Latijns-Amerika, maar hij komt nu dus ook zo bij ons op de markt. Voor zover bekend blijft de Dacia-versie ook gewoon leverbaar.

Volgens de Franse autobouwer ‘vullen de twee verschillende bedrijfwagens elkaar perfect aan’. De Express staat immers iets minder hoog op de ladder: met een lagere aanschafprijs moet die auto vooral ondernemers aanspreken die veel ruimte voor weinig geld zoeken, terwijl de Kangoo het meer op luxe, comfort en een strakkere vormgeving gooit.

Volledig scherm De nieuwe Renault Kangoo © Renault

Renault voorziet de Kangoo bovendien van handige laadoplossingen, zoals een extra verdieping die je in de laadruimte kunt schuiven. Daarmee kun je lange voorwerpen bovenin de auto vervoeren, zodat er op de laadvloer meer ruimte over blijft voor andere spullen. Een andere voorziening is Easy Side Access, waardoor een bovengemiddeld ruime opening aan de zijkant van de Kangoo ontstaat. Die opening meet maar liefst 1.41 meter, ruim het dubbele als bij de huidige versie: een slimme vondst, maar helaas wordt dit niet leverbaar in ons land omdat de laadruimte dan niet langer voldoet aan de regels voor auto’s op grijs kenteken.

Volledig scherm De Express is een doorontwikkeling van de Dacia Dokker en vormt een voordeliger alternatief © Renault

Geen personenwagens

Waar de vorige generaties van de Kangoo behoorlijk populair waren als gezinswagen (ze boden immers veel ruimte voor weinig geld), verschijnen er geen personenwagenversies van de nieuwe generatie op de Nederlandse markt. Hetzelfde geldt overigens voor de Express, die alleen als Van verschijnt, in tegenstelling tot in andere landen.

Dit heeft alles te maken met onze belastingregels: vanwege de hoge carrosserie hebben dit soort auto’s een relatief hoge CO2-uitstoot, waardoor hun prijzen dichter bij modellen zoals de Captur en de Megane Estate komen te liggen. Daardoor zijn de Kangoo en Express als ruime gezinswagen in ons land minder interessant voor Renault.

Volledig scherm Luxere materialen en een hoog scherm: het interieur van de nieuwe Renault Kangoo © Renault

De twee auto’s hebben verschillende interieurs, waarbij met name de plaatsing van het scherm in het dashboard afwijkt. Zowel de Kangoo als de Express is optioneel leverbaar met het Renault Easy Link multimedia- en navigatiesysteem en nieuwe rijhulpsystemen zoals de Rear View Assist, een digitale binnenspiegel die het beeld van een naar achteren gerichte camera laat zien. Andere nieuwe voorzieningen zijn Trailer Swing Assist, dodehoekdetectie en een noodremsysteem.

Volledig scherm Iets simpeler van opzet en een lager geplaatst scherm: het interieur van de Renault Express © Renault

Op motorisch gebied is er ook een verschil tussen de Kangoo en Express: beide modellen worden leverbaar met verschillende diesel- en benzinemotoren (naar keuze uit te rusten met een handbediende of automatische transmissie), maar bij de Kangoo staat opnieuw een elektrische versie op de rol. De exacte prestaties en het beloofde rijbereik van die auto zijn op dit moment nog niet bekend, hetgeen ook geldt voor de prijzen. Wel geeft Renault aan dat de Kangoo in twee lengtematen verschijnt: de laadcapaciteit varieert van 3,3 tot 3,9 m3 in de standaardlengte en 4,2 tot 4,9 m3 in de verlengde versie.

Volledig scherm De personenwagenversie van de Kangoo komt niet naar Nederland. Daarvoor is de markt volgens Renault te klein © Renault

Volledig scherm De elektrische Kangoo heeft Renault eerder al aangekondigd door middel van deze concept car © Renault