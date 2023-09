Kan ik ook zelf losse zonnepaneeltjes op mijn auto aansluiten?

Vraag: ‘Ik heb een hybride Toyota Yaris Cross besteld. Nu zag ik dat er goedkope 12 volt-zonnepaneeltjes in de handel zijn die je in de auto op het bekende stopcontact (voorheen bedoeld voor de aansteker) kan aansluiten. Zouden één of meer van die zonnepaneeltjes een rol kunnen spelen bij het opladen van mijn accu, waardoor de auto nog zuiniger gaat rijden?’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Dat lijkt mij geen goed idee. De 12 volt-aansluiting in uw auto is een output en geen input. Hij is dus bedoeld om accessoires te voeden, maar niet om stroom binnen te halen. Ik zou met de toch al zo kwetsbare elektronica in auto’s ook liever geen risico nemen.

Het batterijpakket van de elektrische aandrijving van de auto bevindt zich bovendien in een ander circuit dan de aansluiting voor 12 volt-accessoires. En zelfs als zoiets al zou lukken, dan nog haalt zo’n klein zonnepaneel veel te weinig stroom binnen om uw auto ook maar een paar kilometer ver te brengen. Daarvoor hebt u echt een flink oppervlak aan zonnecellen nodig, bijvoorbeeld ter grootte van het autodak of de motorkap. En dan nog moeten de panelen vele uren zon krijgen om er een paar kilometer op te kunnen rijden.

De Nederlandse start-up Lightyear bracht vorig jaar een auto op de markt die grotendeels met zonnepanelen was bekleed. Die kwam inderdaad behoorlijk ver, maar een dergelijke zonneauto bleek uiteindelijk toch veel te duur. De fabrikant had vooral de kosten en complicaties van het produceren onderschat. Intussen probeert Lightyear een doorstart te maken en was er deze week nog meer nieuws over het autorijden op zonne-energie. Op de internationale autoshow IAA in München werd een folie gepresenteerd waarin zonnecellen zijn verwerkt. Onderzoekers uit Freiburg hebben de flinterdunne zonnecelfilm ontwikkeld voor motorkappen en autodaken. De kleur kan worden aangepast aan de lakkleur van de auto.

De productiekosten voor deze folie ter grootte van de motorkap worden geschat op 100 tot 150 euro. Uit onderzoek zou zijn gebleken dat de zonne-energie van de tape op een elektrische auto in een relatief zonnige stad in Duitsland voldoende zou kunnen zijn voor 4000 kilometer extra rijbereik per jaar. Het dak zou daar voor ongeveer twee derde aan bijdragen, de motorkap voor een derde.

De folie is geschikt voor zowel elektrische voertuigen als verbrandingsmotoren. In de elektrische auto worden de zonnepanelen op de hoogspanningsaccu aangesloten om de actieradius te vergroten. Bij auto’s met verbrandingsmotor kunnen ze de stroom leveren voor de boordelektronica, het navigatiesysteem of de ruitenwissers.’

Onze autoredacteur Niek Schenk beantwoordt elke week lezersvragen. Mail je vraag naar auto@dpgmedia.nl

