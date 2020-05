Kan dit spectaculaire topmodel Aston Martin nog redden?

rij-impressieAston Martin glijdt in een ongecontroleerde slip richting afgrond. Corona, brexit en de aanloopkosten van nieuwe modellen drijven de autobouwer in het nauw. Kan het topmodel DBS Volante Superleggera het tij doen keren?

Bij het rijden in de oranjekleurige DBS met geopend dak, onder een blauwe hemel, is het nauwelijks voor te stellen dat de toekomst van Aston Martin er niet zo zonnig uitziet. Wat is er aan de hand? De Britse producent bevindt zich in een soort perfect storm die de complete fabriek dreigt te verzwelgen. Ten eerste is daar natuurlijk de coronacrisis, die alle autofabrikanten in zijn greep houdt. Daarbij heeft Aston Martin net als andere in Groot-Brittannië fabricerende automerken last van de brexit.

Los van deze externe factoren doet de nieuwe Vantage - zeg maar het instapmodel van Aston Martin - het niet zo goed als gehoopt en heeft het bedrijf zich voor meer dan een miljard in de schulden moeten steken om de Aston Martin DBX te ontwikkelen, de eerste SUV van het Britse bedrijf. Tegelijkertijd moest de supersportwagen Valkyrie, een Formule 1-achtige raket op wielen, op de markt worden gebracht.

Een lichtpuntje is dat James Bond nog altijd als een beschermengel over het merk waakt. Ook in de nieuwste Bond-film krijgt Aston Martin weer een prominente rol toebedeeld. En gelukkig voor de liefhebbers van het merk heeft miljardair Lawrence Stroll, de vader van Formule 1-coureur Lance Stroll, gezorgd voor een financiële injectie van 536 miljoen in Aston Martin. Maar de vraag is of het voldoende is om het gaspedaal weer te vinden.

Formule 1

Stroll kan niet wachten om zijn Racing Point-team om te dopen naar een nieuw, Aston Martin F1-team. De Canadees beschouwt de Formule 1 als een van de fundamenten van de nieuwe richting die Aston Martin inslaat, vooral ook om technologie te ontwikkelen en te testen die later wordt gebruikt in de productiemodellen.

Bestuursvoorzitter Andy Palmer voegt daaraan toe dat Aston Martin minder auto’s wil verkopen, maar ze wel winstgevender gaat maken. Klanten moeten hun auto volledig individueel kunnen samenstellen en dan wachten op de levering vanuit de fabriek. Aston Martin als het Britse Ferrari dus. Misschien niet de origineelste visie, maar het is in ieder geval een visie - iets waaraan het afgelopen decennia nogal eens ontbrak.

Hoop is er ook dankzij het topmodel waarmee we nu mogen kennismaken. De vraag daarnaar blijkt groter dan verwacht. Keerzijde is wel dat de kostbare DBS niet in grote aantallen wordt gebouwd. Dat is niet zo vreemd, want met een vanaf-prijs van 415.199 euro voor de door ons gereden DBS Volante in Superleggera-uitvoering is dit niet de eerste auto waaraan je denkt als je leasebudget is verhoogd.

Volledig scherm Aston Martin DBS Volante Superleggera. © Aston Martin

Open dak

Hij is het geld overigens wel waard, want met zijn 5,2 liter metende V12-benzinemotor, twee turbo’s, 725 pk en trekkracht van 900 Newtonmeter blijft er weinig te wensen over. Het uit acht (!) lagen bestaande, stoffen dak open je in 16 seconden en dat kan ook tijdens het rijden, tot een snelheid van 50 km/u.

Je hebt in de DBS net als in de Porsche 911 een achterbankje om desgewenst iemand af te zetten op het station en met zijn knetterende en knallende uitlaatpijpen kun je ook anderen goed laten weten dat jij behoort tot het soort mensen dat beschikt over schier oneindige geldreserves.

Quote Superlegge­ra staat voor ultralicht en dat is een beetje een gotspe



Als je toch iets mocht wensen tijdens het rijden met deze chique racer zou het wellicht een beetje mínder vermogen zijn. Elk commando van het gaspedaal leidt namelijk bijna onmiddellijk tot een kwispelende achterzijde, ook op een kurkdroge ondergrond en ook in de vierde versnelling.

Superleggera staat voor ultralicht en dat is een beetje een gotspe als het gaat om dit model. Met een gewicht van afgerond 1900 kilogram weegt de DBS namelijk net zo veel als een nieuwe VW-bus. Enige gewichtsbesparing is voor een deel bereikt door het gebruik van koolstofvezel logo’s die eruitzien alsof ze een jaar in de tuin hebben gelegen voor ze werden gemonteerd.

De door ons gereden DBS is een echte Gran Turismo: een auto die je desgewenst zonder drama en onder ultiem comfortabele omstandigheden richting Zuid-Frankrijk zou kunnen sturen. Wij zouden dan de route via Duitsland adviseren, want de topsnelheid bedraagt volgens Aston Martin 340 km/u en dan kun je aardig meters maken. Daarmee is de DBS Superleggera Volante de snelste cabriolet die de Britten ooit maakten. De sprint naar 100 km/u neemt slechts 3,6 seconden in beslag.

Het mooie van deze auto is dat hij het beste van twee werelden samenbrengt: een kalme toerwagen, die na een druk op de knop Formule 1-achtige prestaties levert.

Volledig scherm Aston Martin DBS Volante Superleggera © Aston Martin

Volledig scherm Aston Martin DBS Volante Superleggera © Aston Martin

Volledig scherm Aston Martin DBS Volante Superleggera © Aston Martin

Volledig scherm Aston Martin DBS Volante Superleggera © Aston Martin

Volledig scherm Aston Martin DBS Volante Superleggera © Aston Martin