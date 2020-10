Kampeergek Nederland krijgt er geen genoeg van: verkooprecord caravans en campers

Volgens branchevereniging Kampeer & Caravan Industrie (KCI) is de omzet in Nederland inmiddels 2,3 miljard euro per jaar. Dat is alleen het geld dat gemoeid is met de verkoop en het onderhoud van de rijdende kampeermiddelen. Veel van die omzet wordt in het najaar gehaald. Dat is namelijk het moment waarop kampeerders een nieuwe caravan, camper of vouwwagen bestellen, zodat ze in de lente van het nieuwe jaar kunnen worden afgeleverd. Traditioneel geeft de jaarlijkse Kampeer & Caravan Jaarbeurs in oktober het startschot van het nieuwe productseizoen, maar door corona gaat die beurs niet door. Dealers en kampeerbedrijven presenteren nieuwe modellen nu in de winkel.