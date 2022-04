Jan (77) schrikt zich rot: brommers van zijn museum worden ineens verkocht op Marktplaats

Olieprijs weer bijna op niveau van voor Russische invasie

De olieprijzen zijn vanochtend verder gedaald en hebben inmiddels bijna het niveau bereikt van voor de Russische invasie in Oekraïne. Dat komt vooral doordat het aantal coronabesmettingen in China blijft toenemen. Dat land is de grootste importeur van olie ter wereld.

8:31