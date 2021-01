Jaguar van Roland is zijn 'tweede mami’: ‘Het is een zij, want ze is mijn baby’

Zijn tweede mami noemt hij haar, omdat hij haar na zijn vrouw Liesje het liefste ziet. Zij, want Jackie de Jaguar is een echte dame. Roland laat zijn hand op haar dak rusten en kijkt naar haar, maar eigenlijk naar zichzelf. Als een kerstbal staat ze voor zijn huis in de Stationsbuurt te glimmen.



Waar heb je Jackie vandaan?

,,Een collega tipte mij. Dat is een goede auto, zei hij, en we testten haar in Hoofddorp. Dit wil ik, wist ik na die rit. Het is een grote auto en dat vind ik mooi, die heb ik altijd gehad. Op Curaçao, waar ik vandaan kom, reed ik om die reden altijd Mercedes.”



En toch koos je voor een Jaguar?

,,Ja natuurlijk. Ze is groot, net als ik, heeft stijl en rijdt nog lekker ook. Het is een zij, want ze is mijn baby. Mijn tweede mami, na Liesje, mijn vrouw. Jackie de Jaguar is haar naam.”