Jaar cel geëist tegen motorrijders die in elf minuten van Breda naar Rotterdam raceten

De motorrit kwam op 24 augustus vorig jaar in het nieuws. Op die dag publiceerden de mannen een video van de rit. Op de beelden is te zien dat drie hardrijders vanaf de afrit bij Prinsenbeek plankgas geven op de A16. Ze rijden in elf minuten naar Rotterdam. Ter vergelijking: volgens Google Maps duurt dat normaal gesproken bijna dertig minuten.