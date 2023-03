Ivo botste met zijn peperdure Ferrari tegen een muur in Italië: ‘Mogen blij zijn dat we niet gewond raakten’

MIJN BLIK EN IK Dick (71) vond na jaren eindelijk zijn droomauto: ‘Ik doe ‘m pas weg als ik er zelf niet meer in kan komen’

Een zware operatie stond Dick van der Elst (71) in 2014 te wachten. Hij beloofde zichzelf dat als die succesvol zou verlopen, hij een bestel-eend zou kopen. Nostalgisch, want dat was ooit zijn eerste auto. Toch bleek al snel dat vooral de herinnering aan dat ding leuk was, maar dat hij toch liever iets meer luxe wilde. ,,Tijdens de proefrit riep iemand onderweg: ‘die moet je kopen man!’’’