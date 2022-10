Is verlengde garantie handig bij de aankoop van een nieuwe of tweedehandsauto?

Als je een andere auto wilt kopen, is het vaak mogelijk om te kiezen voor verlengde garantie. Maar is dat echt nodig, of ben je beter af zonder?

Als je een auto koopt is het handig om goed na te denken over onderhoud en reparatie. Hiervoor bieden fabrikanten vaak verlengde garantie aan, die bovenop de fabrieksgarantie komt. De garantieduur is meestal twee jaar voor nieuwe auto’s, vanaf ingebruikname. Maar is het zinvol? Vooral omdat de garantie in Nederland zodanig is geregeld dat je de eerste tijd na aankoop mag verwachten redelijk probleemloos van je auto te kunnen genieten.

Verlengde garantie: bepaal je behoefte

Met verlengde garantie kun je langer met een gerust hart rijden dan met de fabrieksgarantie van twee jaar. En veel fabrieksgaranties zijn standaard al langer dan twee jaar. Je kunt de duur van je garantieverlenging kiezen, en meestal ook later nog verlengen volgens de voorwaarden van de fabrikant. Maar zoals je je kunt voorstellen, heeft deze gemoedsrust een prijs: verlengde garantie betekent vaak een aanzienlijke meerprijs.

Voordat je een handtekening eronder zet, moet je daarom weten wat je wilt. Als de auto bijvoorbeeld nieuw is en je van plan bent er veel mee te gaan rijden, is dit een goed idee. Andersom is het minder noodzakelijk een ​​verlengde garantie af te sluiten als het een gebruikte auto betreft en je niet van plan bent die vaak te gebruiken. De verlengde garantie is inderdaad een goed idee om kwetsbare onderdelen te dekken, die snel duur kunnen worden.

Vergelijk aanbiedingen

Naast de autogarantie-uitbreidingsaanbiedingen die fabrikanten aanbieden, kunnen externe verzekeringsmaatschappijen je ook dergelijke contracten voorschotelen. Voordat je jezelf bij een van hen aanmeldt, moet je de reputatie en klantrecensies op internet controleren.

Dit geeft je een ruime keuze aan aanbiedingen voor verlengde garantie: je hoeft ze alleen maar te vergelijken en de garantie te kiezen die bij je budget past. Onderhandelen kan geen kwaad. Je kunt het natuurlijk ook inzetten als onderhandelingspunt als je een andere auto koopt.

Denk aan de voordelen

Wanneer je jezelf abonneert op een verlengde garantie, denk er dan aan om de diensten en voordelen van de aanbieders te controleren. Niet alles is inbegrepen. Let dus op vervangende autoregeling, sleepkosten, pechhulp of reiskosten bij pech onderweg.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.