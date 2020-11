Is Rozet in Arnhem écht de slechtste parkeergarage van het land? Praktijktest op de plek des onheils

‘Meest intelligen­te BMW ooit’ heet iX en is een statement op wielen

11 november De eerste van een compleet nieuwe generatie BMW's is onthuld. De iX, volgend jaar te koop, blijkt een auto boordevol techniek die hem elektrisch, gedeeltelijk zelfrijdend en in hoge mate intuïtief moet maken. Met opgeladen batterijen komt hij ruim 600 km ver. Bovendien is dit de eerste auto die standaard een supersnelle 5G-internetverbinding heeft.