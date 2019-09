Is mijn Toyota eigenlijk een ‘Peu-Ci-Toy’?

video TomTom test zelfrijden­de auto

6 september Kaartenmaker TomTom gaat testen met een zelfrijdende auto. Het Nederlandse bedrijf wil zijn technologie daarvoor uitproberen en verbeteren. De testauto, die in twee jaar is ontworpen en gebouwd, werd vandaag onthuld in de aanloop naar de autobeurs IAA in het Duitse Frankfurt.