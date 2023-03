Is jouw auto ook vies door het winterse weer? Zo maak je het interieur schoon en fris

Zo krijgt jouw auto de beste wasbeurt: ‘Afwasmid­del is niet geschikt’

Modder, vogelpoep, regen of juist felle zon: de lak van je auto heeft het zwaar te verduren. Na de vakantie heeft die wel wat zorg verdiend. Zes vragen aan Yves De Boeck, docent carrosserie bij opleidingsinstituut Syntra in Mechelen, over het reinigen van ex- én interieur van de auto.