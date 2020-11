‘Is een vierseizoenenband net zo goed als een winterband?’

Europese autover­koop toch weer gedaald, Duitse au­to-industrie krijgt miljarden­steun

18 november De verkoop van nieuwe personenauto’s in de Europese Unie is in oktober toch weer gedaald, als gevolg van herinvoering van lockdown-maatregelen in verschillende Europese landen. Dat meldt de club van Europese autofabrikanten ACEA. In september steeg de autoverkoop juist, voor het eerst in 2020.