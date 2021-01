Is een elektrische auto echt goedkoper in onderhoud?

‘Een elektrische auto heeft bijna geen onderhoud nodig’: een uitspraak die we al vaak gehoord hebben als argument om zo snel mogelijk over te stappen op een EV. Maar klopt dit ook?

Een elektrische motor heeft (veel) minder bewegende onderdelen dan een verbrandingsmotor. Bovendien is de architectuur veel eenvoudiger en het concept minder slijtagegevoelig. Geen olie- of luchtfilter of bougies, distributieriemen of koppelingen om te vervangen of olie die ververst moet worden. Om maar te zwijgen van de vele kunstgrepen die nodig zijn om de uitstoot van verbrandingsmotoren te beperken. Een katalysator vervangen is bijvoorbeeld ook een dure grap.

Wat eigenaren van een elektrische auto – naast de aankoopprijs en het verbruik – ook interesseert, is de kostprijs van het onderhoud. Maar hoeveel minder is dat dan in vergelijking met een verbrandingsmotor? We gingen de markt op en vonden enkele (maar niet veel) voorbeelden van merken die de vergelijking maken. Opmerkelijk: de cijfers liggen vrij ver uit elkaar.

Ford Mustang Mach-E tot 60 procent goedkoper

Ford communiceert voor zijn volledig elektrische Mustang Mach-E een besparing van meer dan 60 procent over vijf jaar/97.000 kilometer in vergelijking met traditionele benzinevoertuigen. Bij Audi schat men dan weer in dat de onderhoudskosten van een elektrische auto ruim 40 procent lager zijn dan een conventionele brandstofauto.

Volkswagen houdt het op 35 procent minder onderhouds- en reparatiekosten en beroept zich daarvoor op cijfers van het Duitse Institut Für Automobilwirtschaft (IFA). Uit onderzoek van IFA en DEKRA blijkt dat al in 2020 de totale kosten van een elektrische auto, inclusief stroom, regelmatig onderhoud en reparaties, 3,2 procent lager uitvallen dan bij een auto met verbrandingsmotor. Zelfs zonder milieusubsidies of de mogelijkheid om gratis op te laden mee te tellen.

Elektrische auto vaak duurder

Mark Pecqueur, docent autotechnologie van de Thomas More Hogeschool in België, beaamt in de laatste editie van het magazine Fleet dat elektrische auto’s minder onderhoud en reparaties nodig hebben: ,,De meest eenvoudige manier om te vergelijken, is alle onderhouds- en slijtagekosten van een verbrandingsmotor optellen en die herleiden naar nul voor je EV. Wanneer je alle kosten die gerelateerd zijn aan een verbrandingsmotor eraf trekt, kom je ongeveer uit op een besparing van 20 procent bij een EV.”

Pecqueur wil toch ook nuanceren, als het gaat om reparaties: ,,Elektrische motoren hebben soms ook defecten. Veel minder dan verbrandingsmotoren weliswaar, maar dat cijfer is zeker niet nul. Er zitten nog altijd onderdelen in die stuk kunnen gaan. En wanneer dat gebeurt, zijn de herstelkosten vaak veel hoger. Soms moeten de magneten er dan uit en moeten wikkelingen vervangen worden. Dat kost allemaal veel geld. Hetzelfde geldt voor de accu's. Die worden niet volledig vervangen als ze defect zijn, daarvoor zijn ze veel te duur. Dat betekent uit elkaar halen en bepaalde cellen repareren of vervangen. De technologie van elektrische voertuigen is inderdaad minder slijtagegevoelig, maar niet feilloos.”

