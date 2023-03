Is dit de schone, oneindige energiebron van de toekomst?

Waterstof kan een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie, omdat na verbranding alleen water overblijft. Helaas is er altijd energie nodig om waterstof te maken. Toch zou onze planeet mogelijk een oplossing kunnen bieden in de vorm van witte waterstof. De Europese en Afrikaanse Unie onderzoeken nu in hoeverre deze natuurlijk voorkomende waterstof kan worden gebruikt, zo meldt het Duitse opinieblad Der Spiegel.

Nooit bewust naar gezocht

Lange tijd werd aangenomen dat het niet in hoge concentraties in de aardkorst aanwezig was, zodat commercieel gebruik nauwelijks de moeite waard was. Een van de redenen hiervoor was dat tijdens het boren naar aardgas en olie we nooit grote waterstofreserves zijn tegengekomen. Waterstof en fossiele brandstoffen komen echter zelden op dezelfde plaatsen voor. Bovendien werd meestal niet gemeten of er waterstof uit het boorgat ontsnapte - men was immers op zoek naar olie of aardgas.

Volgens een model van de VS Geological Survey (USGS), dat werd gepresenteerd tijdens een bijeenkomst van de Geological Society of America in oktober 2022, zou er genoeg natuurlijke waterstof kunnen zijn om gedurende duizenden jaren aan de groeiende wereldwijde vraag naar energie te voldoen.

Bourakébougou

Op dit moment maken alleen mensen in het Afrikaanse land Mali direct gebruik van deze natuurlijke energiebron. Op 60 kilometer afstand van de Malinese hoofdstad Bamako wekt een kleine generator de elektriciteitsbehoefte op van het dorp Bourakébougou. Deze wordt aangedreven door witte waterstof, die aldaar uit de grond wordt gehaald. Witte waterstof wordt gemaakt doordat ijzer en water in de aarde onder hoge druk en temperatuur met elkaar reageren, waarbij onder andere waterstof overblijft.

Witte waterstof wordt mogelijk oneindig bijgemaakt door de aarde

Het Hyafrica-project van de Afrikaanse en Europese Unie onderzoekt nu het potentieel van de energiebron voor het continent. Want als landen de stap van fossiele brandstoffen overslaan, kunnen vele miljoenen tonnen CO2 worden bespaard. De witte waterstof uit de aarde heeft nog een voordeel.

Witte waterstof is mogelijk zelfs oneindig beschikbaar, omdat de reactie tussen ijzer en water continu is en er dus permanent waterstof in grote hoeveelheden wordt bijgemaakt door de aarde. Alhoewel experts denken dat het relatief goedkoop is om het omhoog te pompen, staat of valt alles met de kosten en de energiedichtheid van witte waterstof.