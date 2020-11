‘Is de VW ID.3 een icoon in de dop? Misschien’

Wat maakt een auto tot een icoon? Hoge verkoopcijfers? In dat geval zit de klassieke Volkswagen Kever geramd: van 1938 tot 2003 produceerde VW meer dan 21,5 miljoen (!) exemplaren. Die heeft zijn sporen wel verdiend. Of moet een autotype vooral lang bestaan om iconisch te zijn? Dan scoort de opvolger van de Kever eveneens goed: de eerste Golf werd in 1974 gepresenteerd en is nog altijd leverbaar, inmiddels in de achtste generatie. Vrijwel iedereen weet wel wat ‘een Golf’ is.