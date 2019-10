Invloed dieselschandaal bij Volkswagen minder

Nieuwe, reusachti­ge autofabri­kant in de maak: Peugeot, Citroën en Opel (PSA) zoeken toenade­ring tot Fiat en Chrysler (FCA)

8:56 Twee grote concerns in de auto-industrie, FCA (Fiat Chrysler) en PSA (Peugeot, Citroën, Opel, DS), zijn in onderhandeling over een fusie. Dat heeft PSA zojuist officieel bevestigd. Uit het samengaan van al deze automerken kan een bedrijf met een beurswaarde van 50 miljard dollar ontstaan dat de strijd aangaat met 's werelds grootste autofabrikant, Volkswagen.