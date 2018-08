In driekwart gemeenten neemt aantal motorrijders toe

Dat meldt Local Focus op basis van opgevraagde cijfers over de jaren 2015-2017 bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). In 2016 was in 63 procent van de gemeenten door meer mensen motorexamen gedaan dan in 2015. Nu is dat 76,4 procent.

Van de 368 gemeenten waarover gegevens bekend zijn, nam het aantal inwoners dat opging voor een rijbewijs A in 281 gemeenten toe tussen 2015 en 2017. In 13 gemeenten bleef dat aantal gelijk en in 74 gemeenten nam het af.

Opvallende uitschieters: in Groningen nam het aantal mensen dat afreed voor rijbewijs A in twee jaar tijd met ruim een kwart toe, van 466 in 2015 naar 586 in 2017. In Nijmegen, Breda en Amersfoort was zelfs sprake van een toename van een krappe 30 tot 35 procent.

De cijfers passen bij de trend die de laatste jaren zichtbaar is en begin dit jaar door de BOVAG werd geconstateerd.



Vooral onder 50-plussers is motorrijden steeds populairder. Onder 65-plussers nam het motorbezit in de afgelopen vier jaar zelfs met 30 procent toe. In 2015 werden 11.321 nieuwe motorfietsen geregistreerd, in 2016 12.614 en weer een jaar later 12.799.

Drukte CBR

Ook voor wat betreft de rijexamens voor het rijbewijs B blijft het onverminderd druk bij de examencentra van het CBR. In april werd bekend dat de wachttijden voor dat examen in de helft van de 54 examenplaatsen langer was dan de maximale zeven weken die daarvoor staan. De drukte kwam vooral door het aantal 17-jarigen dat afrijdt, een seizoenspiek, economische voorspoed en het feit dat rijscholen hun kandidaten te snel zouden laten afrijden.

Eind juli voldeden dertien centra nog niet aan de norm, met name in Zuid-Holland. Zowel in Leiden als Rijswijk en Barendrecht is de wachttijd maar liefst elf weken, in Gouda en Spijkenisse moeten examenkandidaten gemiddeld negen weken wachten. Ook in Amsterdam en Utrecht is het gemiddeld negen weken wachten op een rijexamen.

'Alles aan doen'

Petra Delsing, algemeen directeur van het CBR, schreef vorig maand in een brief aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) er van alles aan te doen om de wachttijden terug te dringen. Het rijvaardigheidsbureau werft meer examinatoren - in de afgelopen twee jaar werden 120 nieuwe examinatoren opgeleid, dit jaar willen ze er 112 bij - en wil ervoor zorgen dat zich minder kandidaten melden die eigenlijk nog helemaal niet klaar zijn om af te rijden.

,,Onze examinatoren worden geconfronteerd met (zeer) slecht voorbereide kandidaten", aldus Delsing . ,,Als meer kandidaten goed voorbereid op examen zouden komen, stijgt het slagingspercentage verder en daalt logischerwijs het aantal herexamens."

Ook werd een nieuwe maatregel aangekondigd die in het najaar zal ingaan, het sneller afbreken van rijexamens waarbij kandidaten duidelijk niet goed voorbereid zijn. Willen die mensen opnieuw examen doen, dan moeten ze voortaan bovendien zes weken wachten in plaats van twee.

