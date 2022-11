In dit wagentje word je voor 1 euro door heel Nieuwegein rondgereden (én met een goed gesprek)

Dit vakantie­land gaat vanaf nu streng controle­ren op winterban­den en de bekeuring is 135 euro

Net als in bijvoorbeeld Oostenrijk en Luxemburg moet je sinds 1 november vorig jaar ook in grote delen van Frankrijk verplicht op winterbanden rijden - of sneeuwkettingen of zogenaamde sneeuwsokken in je kofferbak hebben liggen. Doe je dat niet, dan krijg je vanaf nu direct een bekeuring.

3 november