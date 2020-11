In deze stad krijg je veel geld als je foutparkeerders verklikt

Parkeren bij Markthof is geen pretje: ANWB geeft dikke onvoldoen­de aan Haagse garage

19 november Ooit geprobeerd om je auto te parkeren in de garage bij de Haagse Markthof aan de Gedempte Gracht? Om je wagen zonder krasje of deukje tussen de lijnen te krijgen is een behoorlijke opgave. De garage krijgt dan ook een dikke onvoldoende van de ANWB: rapportcijfer 2,4. Maar in Arnhem werd een nog slechtere parkeergarage aangetroffen.