In deze Nederlandse stad worden de meeste auto's vernield

Afgetrapte spiegels, bekraste deuren of motorkappen of een ster in je voorruit: vandalisme kent vele vormen en talloze automobilisten hebben er ooit mee te maken gehad. Het meest frustrerende is dat je nergens heen kunt met je woede. De dader is in de regel immers nergens te bekennen.



Automerk Tesla heeft inmiddels een camerasysteem aan boord waarmee de daders in ieder geval in beeld komen, maar voor de 1695 personen die vorig jaar opzettelijk toegebrachte schade aan hun voertuig meldden, is die informatie mosterd na de maaltijd. Vergelijkingssite Independer zette beschikbare gegevens over (gemelde) opzettelijke vernielingen, zoals opzettelijke kras- en blikbeschadiging, ruitinslag en lek gestoken banden, in een kaartje.



Volgens het CBS werden vorig jaar dagelijks 89 gevallen van autovandalisme gemeld. Met behulp van de CBS-cijfers bracht Independer de schade per gemeente interactief in kaart. Rotterdam is koploper in de statistieken. Hier werden de meeste opzettelijke vernielingen geregistreerd in 2018. Dit ondanks het feit dat het aantal inwoners (648.000) lager is dan dat van Amsterdam (867.000). Van alle gevallen van autovandalisme wordt niet meer dan 8 procent opgelost.