In deze Europese steden staat men jaarlijks tussen de 35 en 91 uur in de file

Bestuurders in de Russische hoofdstad Moskou brengen gemiddeld 91 uur per jaar door in het verkeer. Dat komt doordat veel mensen in de stad liever met de auto reizen in plaats van met het openbaar vervoer. De tweede plaats in de studie was voor Londen, waar onderzoekers ontdekten dat forenzen gemiddeld jaarlijks 73 uur doorbrengen op drukke wegen. Parijs staat op de derde plaats. De inwoners van de Franse hoofdstad staan gemiddeld 65 uur per jaar vast in het verkeer. Dit ondanks enorme inspanningen van de stadsbesturen om het aantal auto's in de stad te beperken.

Volledig scherm © REUTERS

Istanboel

Het onderzoek werd uitgevoerd door verzekeringssite GoCompare, die gegevens heeft geanalyseerd van verschillende bronnen, waaronder INRIX en de ministeries van Transport. De top vijf van de meest overvolle steden wordt gecompleteerd door Istanboel in Turkije met een gemiddelde van 59 uur per jaar doorgebracht in het verkeer, gevolgd door de Russische stad Krasnodar met 56 uur. Andere overbelaste plaatsen op de lijst zijn Zürich (54 uur), Sint-Petersburg (53 uur), Sotsji (49 uur), München (49 uur) en Nizhny Novgorod, Rusland (47 uur).

Volledig scherm © REUTERS

Los Angeles

Interessant is dat het onderzoek aantoont dat Moskou veruit de slechtste stad is voor het verkeer, omdat automobilisten daar bijna 20 uur meer in de file doorbrengen dan de nummer twee Londen. Duitsland en Rusland zijn de slechtste landen in Europa in het algemeen als het gaat om congestie, met vijf steden in Rusland en zeven in Duitsland in de top 25. Eerder dit jaar werd onthuld dat Los Angeles voor het zesde achtereenvolgende jaar 's werelds meest filegevoelige stad was. Automobilisten brengen daar jaarlijks gemiddeld 102 uur in files door.

Top 25 filegevoeligheid Europese steden

1 Moskou, Rusland – 91 uur

2. Londen, Verenigd Koninkrijk - 73 uur

3. Parijs, Frankrijk - 65 uur

4. Istanbul, Turkije - 59 uur

5. Krasnodar, Rusland - 56 uur

6. Zürich, Zwitserland - 54 uur

7. Sint-Petersburg, Rusland - 53 uur

8. Sotsji, Rusland - 49 uur

9. München, Duitsland - 49 uur

10. Nizhny Novgorod, Rusland - 47 uur

11. Oslo, Noorwegen - 47 uur

12. Keulen, Duitsland - 46 uur

13. Stuttgart, Duitsland - 46 uur

14. Brussel, België - 41 uur

15. Hamburg, Duitsland - 41 uur

16. Berlijn, Duitsland - 40 uur

17. Madrid, Spanje - 40 uur

18. Manchester, Verenigd Koninkrijk - 39 uur

19. Frankfurt, Duitsland - 39 uur

20. Wenen, Oostenrijk - 39 uur

21. Lausanne, Zwitserland - 36 uur

22. Ruhrgebied, Duitsland - 36 uur

23. Hannover, Duitsland - 36 uur

24. Rome, Italië - 35 uur