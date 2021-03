In deze auto's zitten kinderen het veiligst

Dit is officieel de veiligste auto ter wereld

14 november De Mazda CX-30 is de veiligste auto ter wereld. De compacte Japanse SUV behaalde de allerhoogste score tot nu toe tijdens de laatste ronde van de veiligheidstests bij het European New Car Assessment Programme (Euro NCAP), het instituut dat in Europa verantwoordelijk is voor crashtests.