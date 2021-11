‘Ik reed veel harder’, zegt man boos nadat hij is gepakt met snelheid van 173 km/u

Zo duur was de eerste snelheids­boe­te ooit

Over het waar en wanneer van de eerste snelheidsboete wordt nog altijd druk gedebatteerd. Het allereerste exemplaar waar echt informatie over is, dateert uit 1895, toen men nog heel andere ‘technologie’ gebruikte dan een flitspaal om te bepalen of je te snel reed.

