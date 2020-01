Iemand betaalde 800.000 dollar voor deze Duitse roestbak

Slechts 19 auto's in een maand verkocht, ‘eerste elektri­sche Mercedes is een flop’

3 januari Ondanks de lange ontwikkeltijd, is Mercedes-Benz er niet in geslaagd om met de elektrische EQC een concurrerende auto te bouwen, aldus Duitse media. Dat zou blijken uit de verkoopcijfers. In november werden er slechts 19 verkocht in Duitsland.