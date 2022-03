Iedereen elektrisch rijden? Prima, maar wat doen we met de batterijenberg?

Alles en iedereen elektrisch. Zo gaan we hopelijk een duurzame toekomst tegemoet. Maar alles elektrisch betekent ook veel batterijen, bijvoorbeeld in auto’s. Wat doen we met de batterijenberg die op ons afkomt?

Het duurt verdomd lang voor ze komen. Veel langer dan in eerste instantie gedacht. Maar de eerste stroom afgedankte elektrische auto’s komt er onherroepelijk een keer aan. Het is nog maar de vraag of we die allemaal netjes kunnen recyclen. ,,Er moet nog veel gebeuren. Op dit moment is er onvoldoende capaciteit om te recyclen wat er allemaal in Europa rondrijdt.”

Dat zegt Janet Kes van Auto Recycling Nederland (ARN). Die organisatie ontfermt zich al jaren over alle afgedankte auto’s in ons land. Dus ook die met een batterij. ARN ziet daarmee een enorme opgave op zich afkomen. De elektrische auto wint namelijk in rap tempo aan populariteit. Niet zo gek als je bedenkt dat fabrikanten vanaf 2035 in Europa geen nieuwe benzine- en dieselauto’s meer mogen verkopen. Als het aan Nederland ligt, wordt dat zelfs 2030. Vanaf 2050 gaat de verbrandingsmotor sowieso in de ban in heel Europa.

Enorme berg batterijen

Alles en iedereen stapt over op elektriciteit. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor auto’s. De kans is groot dat veel, zo niet alle, vrachtvervoer elektrisch wordt. Een deel van de scheepvaart ook. En denk eens aan de bouw: gereedschap, graafmachines, shovels, hijskranen. Grote bedrijven zoals bijvoorbeeld zinkfabrikant Nyrstar uit Budel gaan accu’s gebruiken om energie in op te slaan.

Vergeet ook vooral het streekvervoer niet met elektrische bussen, bijvoorbeeld van de Brabantse bedrijven VDL en Ebusco. Stellen dat er een enorme berg batterijen op ons afkomt, is dus allerminst overdreven. Een voordeel voor ARN: ze hebben nog even respijt. Elektrische auto’s gaan lang mee. Veel langer nog dan eerder gedacht. ,,De eerste echt grote generatie hybride auto’s met batterij kwam rond 2013 op de markt”, zegt Kes. ,,Die batterijen daarvan zien we op dit moment nog niet terugkomen.”

117.000 kilo

Wanneer dat wel gebeurt, zijn producenten en importeurs verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking. In Nederland heeft driekwart van alle importeurs van elektrische voertuigen die verantwoordelijkheid neergelegd bij ARN, een stichting die in 1995 werd opgericht door onder meer de RAI-vereniging. Importeurs betalen daarvoor een recyclebijdrage aan ARN, zoals dat ook gebruikelijk is bij bijvoorbeeld witgoed en zonnepanelen.

Hoewel de grote berg batterijen nog moet komen, verwerkt ARN ook nu al behoorlijk wat oude accu’s. Bijvoorbeeld van auto’s die kapot zijn of accu’s met een productiefout. ,,Vorig jaar hebben we 117.000 kilo aan batterijen verzameld, dat waren allemaal aandrijfaccu’s”, zegt Kes. ,,Dat is nog maar een fractie van wat we in de toekomst verwachten. Er rijden op dit moment al zo’n 300.000 elektrische voertuigen in Nederland rond.”

Volledig scherm De nieuwe elektrische VDL Citea. © VDL Bus & Coach

Zwarte massa

Zo’n oude batterij kan via ARN twee kanten op: optie een is een tweede leven voor de batterij, bijvoorbeeld als buffer voor overtollige energie. Optie twee is recycling. Kes: ,,Een recyclebedrijf ontlaadt de batterij en verwijdert de bedrading en omkasting.” Herbruikbare metalen zoals ijzer, koper en aluminium worden direct teruggewonnen.

Wat overblijft gaat door een shredder. ,,Uiteindelijk houd je dan een soort zwarte massa over”, zegt Kes. ,,Daar zitten belangrijke metalen als kobalt, nikkel en lithium in. Die kun je met ingewikkelde metallurgische processen weer terugwinnen.” Die zwarte massa is dus het spreekwoordelijke goud. Daar zitten de bijzondere metalen in die nodig zijn voor accu’s. Metalen die soms schaars zijn en soms onder bedenkelijke omstandigheden worden gewonnen in Afrika.

Dat zegt althans Gerard Koning, manager groene mobiliteit bij de RAI en een van de kartrekkers van het Battery Competence Center in Helmond. Dat is een netwerkorganisatie voor Nederlandse batterijtechnologie. Veel van die Afrikaanse grondstoffen gaan naar Azië, en dan met name China. ,,Dat land heeft gigantisch geïnvesteerd in mijnbouw in Afrika”, zegt Koning. ,,China bemoeit zich niet met de condities waaronder die grondstoffen gewonnen worden. Mede daarom moeten we in Europa zelfvoorzienend worden.”

Het zwarte goud verdwijnt

Maar zover zijn we nog lang niet. De belangrijkste grondstoffen gaan nu van Afrika naar Azië. ,,Daar maken ze er batterijcellen van. Die gaan op de boot naar Europa”, zegt Koning. ,,In Europa worden ze verwerkt in batterijpakketten en verdwijnen ze in auto’s, vrachtwagens en fietsen.”

Als die apparaten eenmaal zijn uitgerangeerd, worden ze deels in Europa verwerkt. Bijvoorbeeld onder toezicht van ARN, dat daar een aantal Europese recyclebedrijven voor in de hand nam. Veel van de zwarte massa die uiteindelijk ontstaat, is er nu nog niet omdat het grote recyclen nog moet beginnen. Maar de zwarte massa die er wel is, blijft doorgaans niet hier. Die gaat volgens Koning samen met een hoop ander metaalschroot richting Azië. ,,Daar worden de metalen teruggewonnen.”

Het zwarte goud verdwijnt via de haven van Rotterdam richting Azië. ,,Als wij die metalen niet binnenboord kunnen houden, moeten we ze uiteindelijk duur van buiten gaan inkopen”, zegt Piet-Jan Vet van het Battery Competence Center. ,,We moeten zoveel mogelijk metalen in Europa houden en niet naar Azië laten gaan.” Zwarte massa en metaalschroot verschepen naar de andere kant van de wereld is bovendien niet bijzonder duurzaam. Hoe korter de afstanden, hoe beter. ,,Alleen het recyclen van batterijen is nu nog duur”, zegt Vet. ,,Verschepen naar Azië is op dit moment goedkoper.”

Toch zijn er initiatieven om in Europa te gaan recyclen. Multinational TES bijvoorbeeld, wil in Rotterdam lithiumbatterijen gaan recyclen. Eind dit jaar moet die fabriek operationeel zijn. Volgens Kes zijn er ook initiatieven in Duitsland en Scandinavië voor het recyclen van zwarte massa. ,,De verwachting is dat we binnen nu en een paar jaar in Europa zwarte massa op grote schaal kunnen recyclen.”

Batterijregels voor heel Europa

Regionaal recyclen is dus belangrijk. Zo houd je schaarse materialen binnenboord. Daarvan is ook de Europese Unie doordrongen, zo lijkt het. De Europese richtlijn voor het verwerken van batterijen wordt op dit moment herzien en gaat naar verwachting ergens volgend jaar in. Met die verordening komen er batterijregels die in heel Europa gelden. Een van de regels: materialen in nieuwe batterijen moeten in toenemende mate uit gerecycled materiaal bestaan.

Voor metalen begint dat bescheiden: zo moet vanaf 2030 4 procent van het nikkel gerecycled zijn, 4 procent van het lithium en 12 procent van het kobalt. Vanaf 2035 gaan de percentages omhoog naar 12 procent nikkel, 10 procent lithium en 20 procent kobalt. Koning: ,,Vanaf 2050 moet 40 procent uit gerecycled materiaal bestaan. Vanaf 2070 is dat 55 procent, blijkt uit een vooraankondiging van de EU.”

Ook de regels voor gebruikte batterijen worden strenger. Tegen 2025 moet 65 procent van gebruikte lithiumbatterijen gerecycled worden. Dat percentage stijgt in 2030 naar 70 procent. Een percentage dat ARN nu al haalt volgens Kes. Toch vindt ze de nieuwe regels ambitieus. ,,De ambities in de verordening vind ik best hoog. Er moet nog veel gebeuren”, zegt zij. ,,Met de recyclecapaciteit die er nu in Europa is, kunnen we net uit de voeten. De industrie moet zich voorbereiden op wat eraan komt.”

Batterijpaspoort en batterijgarantie

Europa wil ook dat er een registratiesysteem voor batterijen komt. Een soort batterijpaspoort. Kes: ,,Zo kunnen batterijen beter gevolgd worden.” Accu’s gaan in de loop der jaren waarschijnlijk veelvuldig van hand tot hand. Van producent, naar autofabrikant, naar importeur, naar klant en dan tweedehands nog een paar rondjes door. Van de ene naar de andere kant van Europa. Een proces van jaren. ,,Iemand moet bijhouden waar batterijen vandaan komen”, zegt Koning. ,,Iedere partij die betrokken is, moet dat doen.”

Zo’n paspoort is van belang bij het recyclen, legt Vet uit. ,,Alle autofabrieken hebben specifieke batterijen. Die kun je niet zomaar bij elkaar gooien. Je moet ze per type verzamelen en recyclen. Anders verlies je allerlei materialen.” Gooi de verkeerde metalen bij elkaar en je krijgt een legering. Vet: ,,Dan kun je er dus niks meer mee.” Als in de toekomst moderne solid state batterijen op grote schaal geproduceerd worden, komt er nog meer verscheidenheid.

Volledig scherm Luchtfoto van verlaten en versleten elektrische auto's in China © Getty Images/iStockphoto

Zo’n batterijpaspoort biedt volgens Koning ook de mogelijkheid om een batterijgarantie op te tuigen. ,,Als je een soort prestatierapport voor batterijen hebt, kun je daar ook een garantie voor de tweedehands markt aan hangen”, zegt hij. ,,Een startaccu kun je relatief goedkoop vervangen, maar een nieuwe accu voor een elektrische auto kost duizenden euro’s.”

Grof geld

De vraag is alleen wie zo’n prestatierapport gaat maken. Autoproducenten in ieder geval niet, denkt Koning. ,,Een elektrische auto is een platform met vier banden, een stuur en slimme software. Als je de batterij wilt beoordelen, heb je gegevens nodig van die software. Maar dat is concurrentiegevoelige informatie. Dat gaat geen enkele producent prijsgeven.”

De prestaties moet je direct uit een batterij kunnen destilleren, oppert Koning. ,,Dan maakt het ook niet uit of die batterij nog in een voertuig zit of dient als opslag. Maar zoiets bestaat nu nog niet.” Voor een Nederlands registratiesysteem is zeker 100 miljoen euro nodig, schat Koning. De hele infrastructuur daarvoor moet nog opgetuigd worden. Een enorme opslagcapaciteit is vereist. Zo’n systeem zou informatie opslaan van kleine horlogebatterijtjes tot aan accu’s in grote stadsbussen.

,,Schrik niet van die 100 miljoen. Ik heb het dan alleen nog maar over het administratieve deel”, zegt Koning. Voor de vergroening van de bouwsector trok de overheid bijvoorbeeld eerder al een half miljard uit. ,,Als we dit in Nederland goed willen regelen, moet er echt grof geld worden uitgegeven.”

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.