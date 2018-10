Iconische Porsche 911 van Magnus Walker te koop

Magnus Walker is tegenwoordig zeer bekend in Porsche-kringen vanwege het op smaakvolle wijze herstellen en aanpassen van klassieke 911's. De in Engeland geboren Magnus werd bekend als kledingontwerper nadat hij in de jaren tachtig naar Amerika emigreerde. Zijn liefde voor Porsche leidde tot het verzamelen van vintage 911's, waaraan hij zijn eigen elementen aan toevoegde om ze uniek te maken. Een van zijn meest beroemde Porsche-creaties is nu te koop.

Volledig scherm © Magnus Walker

Deze auto was een soort uithangbord voor de restauratie- en modificatieservice van Magnus, Urban Outlaw genaamd. Het exemplaar is te zien in een aflevering van Jay Leno's Garage en diverse andere tv-shows, haalde de cover van Road & Track magazine en verscheen ook in het populaire racespel Need for Speed. Wanneer je alle onderscheidende details bekijkt, is het gemakkelijk te zien waarom deze auto zo populair is.

Volledig scherm © Porsche

De auto begon zijn leven als een Porsche 911 T uit 1972, maar Magnus transformeerde deze tot een model dat nu bekendstaat als de STR 002. De oorspronkelijk blauwe auto werd compleet gestript. Op de STR 002 vind je Turbo-spatborden en 911 R-achterlichten, beide favoriete modellen van Walker. Het lichtgewicht thema van de motorsport gaat verder met fiberglas bumpers, geperforeerde deurhendels, jaloezieën in de motorkap en plexiglas. Een set gouden Campagnolo-achtige Group 4 PAG lichtmetalen velgen maakt de hotrod-look compleet.

Volledig scherm © Magnus Walker

Binnenin vind je een period-correct rolbeugel, Recaro rallystoelen en Schroth-racegordels. Het zijn echter de details die dit interieur speciaal maken, zoals het chroomwerk van de meters, de doorboorde vloerplaten, een Racemark-stuurwiel, Heuer-klok en een houten versnellingspook geïnspireerd op de Porsche 917-racer. De motor heeft een inhoud van een 3.0 liter en is vergroot naar 3,2 liter door Porsche-specialist Rennwerks en is nu goed voor 275 pk.

Volledig scherm © Magnus Walker