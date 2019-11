Hyundai: noise cancelling in plaats van isolatiemateriaal

Nieuwe Skoda Octavia onthuld: nu ook met ‘Slaap Pakket’

20:10 Skoda heeft in Praag de vierde generatie van de Octavia onthuld. De auto, die de afgelopen jaren in Nederland favoriet was bij leaserijders en particulieren, is 2,2 cm langer geworden. Hij biedt nu nog meer ruimte voor inzittenden en bagage.