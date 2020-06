Huis voor de achttiende keer door een auto geramd: ‘De maat is vol, we denken aan verkopen’

De bocht in de Steenweg staat al langer bekend als gevaarlijk en leidde in het verleden vaak tot schade aan woningen door ontspoorde auto’s. Maar het huis van Herman Meuleman (69) en Nicole Verspeet (67) spant de kroon. Dat is nu al voor de achttiende keer geramd. De schade viel deze keer nog mee, maar het koppel is toch erg geschrokken. ,,We zaten televisie te kijken toen we plots de hevige klap hoorden”, vertelt Nicole. ,,Eerst dachten we dat het niet bij ons was, maar we kregen de voordeur niet meer open en toen wisten we meteen hoe laat het was.”