Honderd deelnemers vallen uit tijdens klassiekerspektakel Mille Miglia

Stirling Moss reed in 1955 de 1597 kilometer lange race, in een Mercedes 300 SL, in iets meer dan tien uur. De route destijds ging over B-weggetjes, die soms zelfs onverhard waren, waar op de rechte stukken destijds snelheden werden gehaald van meer dan 300 km/h. Vol gas, dwars door dorpen en steden.

De winst was uiteindelijk voor de kopman van Team Villa Trasqua Andrea Vesco en zijn co-driver Fabio Salvinelli in de Alfa Romeo 1750 Zagato, die vorig jaar ook de overwinning pakte. Opnieuw pakte een Italiaan in een Italiaanse auto de eerste plek, in het land waar men traditiegetrouw vreselijk trots is op de eigen rijders. En waar de bevolking zó autogek is, dat de bonte stoet klassiekers overal met veel gejuich wordt ontvangen.