Hoge raad beslist: laadpaalkleven is niet illegaal

Laadpaalkleven is toegestaan. Dat stelt Verkeersboete.nl op basis van een nieuwe uitspraak van de Hoge Raad. Nederlands hoogste rechtscollege oordeelde vandaag in een zaak die een automobilist tegen de gemeente Rotterdam was begonnen.

Met de groei van het aantal elektrische auto's is het een toenemend probleem: laadpaalkleven. Lang niet alle eigenaren halen hun voertuig weg als de accu weer vol is. Soms staan auto's nog uren of langer op de laadplek, waardoor andere automobilisten hun Tesla, Nissan Leaf, Renault Zoe of andere e-auto niet kunnen opladen.

Het is de reden dat veel gemeenten eisen dat eigenaren hun voertuig weghalen als de batterij opgeladen is. Ze worden daarbij beboet voor ‘illegaal parkeren’. De Hoge Raad zet daar echter nu een streep door, zo vertaalt jurist Nick Voorbach de uitspraak van de Hoge Raad vrijdag in een zaak van een automobilist tegen de gemeente Rotterdam.

De eigenaar die zijn opgeladen elektrische auto aan de laadpaal laat staan, mag zolang hij parkeergeld betaalt, zijn voertuig gewoon laten staan. Een boete voor illegaal parkeren is niet toegestaan. De Hoge Raad legt daarmee volgens Voorbach een bom onder het beleid van gemeenten om laadpaalklevers aan te pakken.

Hof besliste nog anders

Voorbach heeft de automobilist in de Rotterdamse zaak juridisch bijgestaan. Hij is de oprichter van Verkeersboete.nl, dat mensen helpt bij het aanvechten van verkeers- en parkeerboetes en strafbeschikkingen.

Met de uitspraak gaat de Hoge Raad in tegen het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Dat was het in april van dit jaar juist met gemeenten eens. In die zaak had een eigenaar van een elektrische MG zijn auto bijna twee uur aan de laadpaal laten staan op een parkeerplaats in Noordwijk. De gemeentelijke ambtenaar gaf hem een boete van 95 euro.

De MG-eigenaar stelde dat twee uur niet langdurig is en dus niet in strijd met de Algemene Plaatselijke Verordening van Noordwijk, die stelt dat eigenaren van elektrische voertuigen laadplaatsen niet langdurig bezet mogen houden. Terecht, oordeelde het hof.

De Hoge Raad zet een streep door deze redenering, stelt Voorbach. Het doel van het parkeren bij een laadpaal blijft ook bij een opgeladen accu hetzelfde: het opladen van de accu. Er moet alleen wel parkeergeld worden betaald. Zo niet, dan valt het onder ‘foutparkeren’, wat hooguit een naheffing tot gevolg heeft. Maar een boete voor ‘laadpaalkleven’ is volgens de Hoge Raad niet mogelijk, aldus Voorbach.

Parkeerambtenaar

De automobilist in kwestie had zijn hybride auto geparkeerd op een parkeerplaats met een laadpaal, waar alleen geparkeerd mag worden om elektrische voertuigen op te laden en was aangesloten op de laadpaal. Bij een controle door een parkeerambtenaar bleek dat de auto niet (meer) werd opgeladen.

Volgens Voorbach is dat geen houdbare praktijk. ,,Als de intentie zuiver is, namelijk het opladen van de accu, dan mag je aan een laadpaal staan. Er kan niet van je worden verlangd dat je elke vijf minuten gaat kijken of de accu vol is.”

