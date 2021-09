Hoe snel raakt je accu leeg als je een uur in de file staat met een elektrische auto?

De consumentenwaakhond besloot volgens de Britse krant Daily Mail over te gaan tot een praktijktest nadat het bezorgde berichten had ontvangen van een aantal leden. Zij vreesden dat ze met een deels lege accu snel zouden stranden wanneer ze in een file terechtkomen. De vraag was vooral of ze in de file moesten besparen op stroom door bijvoorbeeld de airco, stoelverwarming of radio uit te schakelen.