Hoe onderhoud je de afdichting van de zijruiten?

Om de algen te voorkomen kunt u het best regelmatig met een washandschoen of zachte borstel de ruitlijsten reinigen, in combinatie met een goede autoshampoo en warm water. Gebruik geen reinigingsmiddelen op alkalische basis, zoals sommige wasstraten die gebruiken. Wel even een werkje, maar ook effectief is regelmatig met perslucht de lijst en de ruimte tussen ruit en lijst schoonblazen. Gebruik nooit een hogedrukreiniger om de algen te verwijderen. En verder: parkeer uw auto zo min mogelijk onder bomen, dat helpt ook algvorming te voorkomen.