Hoe kan ik navigeren én muziek afspelen?

Met de app Android Auto op je telefoon moet het wel degelijk mogelijk zijn om te navigeren en gelijktijdig muziekbestanden af te spelen via een audio-app. Maar let op: bij gebruik van Android Auto wordt de telefoon ‘vergrendeld’. Je kunt het scherm daarvan dus niet meer gebruiken en zult vervolgens alles via het scherm in de auto moeten doen. In het menu van dat scherm moeten beide functies te bedienen zijn. Is dat niet het geval, dan is er iets mis met het systeem en moet de dealer dat kunnen oplossen.