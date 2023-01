Hoe help je een elektrische auto die zonder stroom staat?

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ,,Dat je een elektrische auto niet mag slepen, is een bijkomend probleem. Sinds vorig jaar heeft de ANWB Wegenwacht een mobiel oplaadpunt in gebruik. Dit is een speciale aanhanger waarin flinke accu’s zijn ingebouwd die voldoende stroom leveren om een elektrische auto binnen een kwartier bij te laden. Met ongeveer 10 kilometer rijbereik als resultaat. Dat is vaak voldoende om de dichtstbijzijnde laadpaal te bereiken.”

,,Het is nog wel een probleem dat de Wegenwacht over weinig aanhangers beschikt. Je moet dus geluk hebben dat er eentje in de buurt is én ook beschikbaar is. Een andere oplossing is vaak een bergingsbedrijf dat de auto inclusief inzittenden meeneemt en bij het dichtstbijzijnde laadpunt aflevert.”