‘Hoe gevaarlijk zijn verzonken portiergrepen in een auto?’

Dit is het enige automodel ter wereld met een ‘Manneken Pis’ op de motorkap

Mascottes op de motorkap zijn er in alle soorten en maten. Soms in de vorm van een springend dier, soms in de vorm van een engelachtige vrouw. Maar in Japan kwamen de ontwerpers van de Onix Marfy op het idee om Manneken Pis als inspiratie te gebruiken.

22 december