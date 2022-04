Hoe de vernieuwde Skoda Karoq een (heel klein) beetje schoner is geworden

Van de vernieuwde Skoda Karoq komt geen elektrische versie. Op een hybridevariant of stekkermodel hoeft de koper evenmin te rekenen. En over milde hybridetechniek wordt in de brochure van de verfijnde Karoq met geen woord gerept.

Toch staat onze hernieuwde kennismaking met de compacte Tsjechische SUV vooral in het teken van duurzaamheid: door verbeteringen aan de stroomlijn van de carrosserie en aan de onderhuidse techniek is de CO2-uitstoot met een kleine 7 procent teruggebracht. Wanneer je de Karoq bestelt met het optionele Interieur Eco, dan worden de stoelen gestoffeerd met een materiaal dat is gemaakt van gerecyclede petflessen. Dat ruimt lekker op, en het staat nog netjes ook.

Subtiele facelift

Aanleiding om de Karoq aan een ingrijpende metamorfose te onderwerpen en de techniek te elektrificeren, had Skoda kennelijk niet. In vier jaar tijd zijn meer dan een half miljoen exemplaren van de midi-SUV verkocht, waarvan ruim negenduizend in Nederland. Met zijn uiterlijke aanpassingen volgt de Karoq zijn grotere broer Kodiaq op de voet; die SUV kreeg enkele maanden geleden al een subtiele facelift.

De vernieuwde Karoq is aan de voorzijde herkenbaar aan de ‘geknepen’ koplampen, de bredere zeskantige grille à la Octavia en de luchtsleuven op de buitenste hoeken van de voorbumper. Net als de nieuwe gestroomlijnde Aero-wielen en de iets langer doorgetrokken dakspoiler zorgen deze sleuven voor een betere luchtgeleiding langs de carrosserie.

CO2-uitstoot omlaag

Hoe minder weerstand de rijwind ondervindt, des te lager het verbruik en de CO2-uitstoot. Skoda heeft ook aan de onderzijde van de Karoq gezocht naar elementen die de luchtstroom verstoren, en een vlakke plaat gemonteerd waar de rijwind zonder hindernissen langs wordt gevoerd. Al met al ondervindt de rijwind 10 procent minder weerstand, waardoor de CO2-uitstoot 5 gram per kilometer omlaag is gegaan. Modificaties om de motor, de airconditioning, de versnellingsbak en de remmen efficiënter te laten werken, alsmede de montage van banden met een lagere rolweerstand, dragen bij aan een totale CO2-winst van 10 gram per kilometer. Dat scheelt toch een (kleine) slok op een borrel.

Net als bijvoorbeeld de Seat Ateca en Volkswagen T-Roc is de Skoda Karoq gebaseerd op het MQB A1-platform van de Volkswagen-groep. Vergeleken met de Ateca heeft de Skoda een 1,3 centimeter kortere wielbasis. Daar merk je in de praktijk helemaal niets van: op de achterbank kan de Karoq zelfs de vergelijking met de langere Volkswagen Tiguan aan. De Skoda heeft een bagageruimte met een zeer bruikbare inhoud van 521 liter. Klap je de achterbank neer, dan ontstaat een laadruim van 1630 liter.

Slimme handigheidjes

We kennen Skoda als het merk van de slimme handigheidjes, details waar je in eerste instantie nooit bij stilstaat maar die hun functionaliteit in de praktijk bewijzen. Ook de Karoq heeft er een aantal, zoals de elastiekjes in de portierbakken waar je losse spulletjes achter kunt klemmen. De dop van het ruitensproeierreservoir heeft de vorm van een trechter, wat de morskans verkleint. Kies je voor het optionele Technologie Pakket, dan wordt de Karoq voorzien van een telefoonoplader waar ook grotere smartphones probleemloos op gelegd kunnen worden. Bij de meerprijs van dit pakket (à 490 euro) zit ook een gemakkelijk afleesbaar digitaal instrumentarium.

Caravantrekker

Compacte SUV’s als de Skoda Karoq zijn bij uitstek populair als caravantrekkers. Niet alleen vanwege hun hoge trekgewicht – de Karoq mag 1500 kilogram trekken – maar ook vanwege de ruimte en het reiscomfort dat ze te bieden hebben. Comfortabel is deze Skoda beslist: je zit op aangename stoelen en de auto heeft een soepele vering. Vergelijken we de Karoq nogmaals met de Seat Ateca, dan valt op dat de Spaanse SUV een 100 kg hoger maximaal trekgewicht heeft. De grotere Volkswagen Tiguan komt zelfs aan 1800 kg.

Uitrustingen

De vernieuwde Skoda Karoq staat later deze maand bij de dealer. Prijzen voor het middelste model uit Skoda’s SUV-trio Kamiq/Karoq/Kodiaq beginnen bij 32.990 euro. Voor dit bedrag krijg je een auto met een 110 pk sterke 1,0-liter driecilinder, een handgeschakelde zesversnellingsbak en het uitrustingsniveau Ambition. Voor 500 euro extra wordt de auto geleverd als Business Edition, die onder meer beschikt over een automatische achterklep, navigatie en klimaatbeheersing met twee temperatuurzones.

De krachtigere 1,5-liter TSI-viercilinder (met 150 pk) wordt geleverd vanaf 35.490 euro, in de uitvoering Business Edition. De Business Edition Plus (38.690 euro) voegt verwarmde comfortstoelen, adaptieve cruisecontrol en een achteruitrijcamera aan de standaarduitrusting van de Karoq toe. De duurste uitvoering is de Sportline Business (38.990 euro), waarbij de verchroomde sierlijsten zijn vervangen door zwarte elementen en de bumper en dorpels in de carrosseriekleur zijn meegespoten. De Sportline Business heeft onder meer 18-inch lichtmetalen wielen, sportstoelen en Full LED Matrix-koplampen. Een automatisch schakelende DSG-transmissie wordt uitsluitend geleverd op de 1.5 TSI-versies, voor een meerprijs van 2000 euro.

