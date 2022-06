Hitte in aantocht: dit zijn de acht meest gemaakte fouten tijdens het rijden

1. Niet ventileren

Vooral bij goedkopere auto’s duurt het een eeuwigheid voordat de airconditioning een ongeventileerde auto afkoelt. Daarom moet eerst de hitte eruit: open kortstondig de deuren en/of alle ramen tijdens het wegrijden, dan heeft het systeem het makkelijker. Vervolgens de ramen sluiten en eventueel enkele minuten de ventilatie op recirculeren zetten. Dan koelt het systeem namelijk alleen de lucht in de auto en dat gaat sneller dan met hete buitenlucht. Eigenaren van een plug-in hybride of elektrische auto kunnen meestal hun auto op afstand laten afkoelen via een app.



2. Airco te koud zetten

Het verschil tussen buiten- en binnenlucht mag idealiter niet meer dan zo’n 8 graden Celsius zijn. Een airco-instelling van rond de 20 tot 22 graden is ideaal. Mensen die problemen hebben met hun bloedsomloop kunnen zelfs flauwvallen als de overgang tussen warm en koud te groot is. In de regel volstaat een maximaal verschil van vijf graden tussen binnen en buiten. Dat is ook beter voor het brandstofverbruik. Schakel vlak voor het uitstappen de airconditioning uit. Dat helpt om de overgang van koud naar warm te verkleinen.



3. Koelluchtstroom rechtstreeks op je lichaam richten

Het is bewezen dat kou verkoudheidsvirussen helpt om verkoudheid te veroorzaken. Hoe goed het in het begin ook aanvoelt, je moet daarom de koelluchtstroom van het airconditioningsysteem niet direct op je lichaam richten. Dit kan spierklachten veroorzaken, zoals een stijve nek, maar vergroot ook de kans op een verkoudheid. Want hoewel kou alleen geen verkoudheid veroorzaakt, is de kans daarop groter naarmate het lichaamsoppervlak kouder is.



4. Levende wezens achterlaten in je auto

Of het nu een klein kind of een hond is: als de buitentemperatuur hoog is, mag je nooit een levend wezen in de auto achterlaten. Zelfs niet voor vijf minuten en in de schaduw (het wordt zelfs zonder zon erg warm). Auto’s zijn als kassen, in de zon loopt de temperatuur binnen al snel op tot 60 tot 80 graden. Een folie achter de ruit of een enigszins geopend raam verandert daar weinig aan.



5. Rijden op blote voeten of slippers

Je mag blootsvoets rijden in een auto, maar je moet te allen tijde de auto onder controle hebben - en blootsvoets remmen helpt dan niet. Ook het dragen van slippers of hoge hakken kan een crash veroorzaken omdat er vaak te weinig remdruk uitgeoefend kan worden. In sommige Europese landen kun je een boete krijgen wanneer je slippers draagt, in Nederland kan het leiden tot problemen met je verzekeraar als er iets gebeurt.



6. Het negeren van dode insecten op je lak

Als je de voorruit van insectenresten ontdoet na een lange rit op de snelweg, zorg je op voorbeeldige wijze voor een helder zicht - al was het maar omdat er anders een waas ontstaat in de regen door de reinigingsadditieven in de ruitenwisservloeistof. Maar de lak is ook blij met een wasbeurt, want anders verbrandt de zomerzon de insectenresten totdat er een soort kraterlandschap ontstaat dat alleen tegen hoge kosten kan worden hersteld.



7. Aanpassen van je bandenspanning

Als je je bandenspanning controleert na het rijden in de hitte, moet je niet schrikken van de hoge waarden en mag je geen lucht laten ontsnappen: de druk stijgt met 0,1 bar per tien graden en met warme banden zelfs met 0,2 tot 0,4 bar. Wanneer je nu lucht laat ontsnappen en de standaarddruk kiest, heb je later bij koude banden en koeler weer vaak een te lage bandenspanning.



8. Waterflesje in je auto achterlaten

Water meenemen in de auto is zeer verstandig, maar je kunt beter geen lege waterflesjes in de auto laten slingeren. Bij tropische temperaturen warmt een waterfles op, waarna hij als vergrootglas kan gaan werken. De (gloeiend hete) stralen van de zon worden dan gebundeld, waardoor de temperatuur in het brandpunt zo hoog wordt dat er gaatjes in de stoel kunnen branden. In 2018 waarschuwde de brandweer in Roermond ook al voor dit gevaar. Minder waarschijnlijk, maar niet onmogelijk: een waterflesje kan zelfs een brand in je auto veroorzaken. Dat gebeurde in 2017 bijvoorbeeld in het Amerikaanse Idaho.



