Hier moet je op letten als je een elektrische auto koopt

Bij het kopen van een elektrische auto zijn er best veel aanvullende aandachtspunten ten opzichte van modellen met een verbrandingsmotor. De AutoWeek CarBase autovergelijker is een goed startpunt voor een overzicht van het aanbod van elektrische auto’s. Maar waar moet je nog meer op letten als je een elektrische auto koopt? We zetten hier een aantal zaken op een rijtje.

Actieradius

Voor veel mensen is de actieradius een belangrijk gegeven. Ze vergelijken dit met een benzine- of een dieselauto. Voor een elektrische auto is het vooral belangrijk te bedenken welke afstand je regelmatig rijdt, per dag. Rijd je dagelijks tien kilometer naar jouw werk en terug, dan hoeft de actieradius niet zo’n hoofdbreken te vergen als wanneer je verschillende afspraken hebt door het hele land en daarbuiten. In dat geval moet je wel kijken naar een elektrische auto die een grotere range heeft.

Twee derde van WLTP is realistisch

Bedenk dat de actieradius wordt opgegeven volgens de zogenaamde WLTP-testen die zijn verricht onder laboratoriumomstandigheden. Als je dat naar de dagelijkse praktijk wilt vertalen, reken dan ruwweg tweederde van die actieradius als meer realistisch. Een elektrische auto met een opgegeven actieradius van 350 kilometer zal je in de praktijk meer dan 200 kilometer brengen op één acculading. Rijd je harder dan 100 km/u op de snelweg, dan gaat de range sneller naar beneden. Ook als het kouder wordt en je meer elektrische accessoires gebruikt als verwarming en airco. Het kan dan zijn dat je sneller bij een (snel)lader moet stoppen tijdens een langere rit.

De grootte van de accu

Als je met een acculading verder wilt komen, dan hangt dat samen met de grootte van de accu. Hoe groter de accu van de auto, hoe verder je ermee gaat komen. Dat is vergelijkbaar met de brandstoftank van een auto met verbrandingsmotor. Je moet er ook op letten als je een elektrische auto koopt dat een grotere accu er vaak langer over doet om vol te laden.

De tijd om de accu te snelladen

Zeker als je regelmatig grotere afstanden rijdt, dan is het goed om de tijd te bekijken die de elektrische auto nodig heeft om te snelladen. De ene auto is op dat gebied namelijk sneller dan de andere. En dat maakt het verschil. Immers, een auto die beter kan snelladen zorgt dat je vlotter weer op weg bent om kilometers te maken. En dan ben je op termijn beter af als je auto kan laden met een zogeheten CCS- of Combi stekker vergeleken met een CHaDeMo aansluiting.

Meer motoren

Elektrische auto’s hebben veel koppel en rijden daardoor erg vlot. En het is gemakkelijk om nóg meer vermogen en koppel te krijgen, gewoon door extra motoren in te bouwen. De motoren nemen immers weinig ruimte in. Die auto’s zijn vaak vierwielaangedreven. Dat ziet er qua prestaties goed uit maar dit gaat wel ten koste van de actieradius.

Maximum laadcapaciteit

Ook dit onderdeel heeft vooral betrekking op de manier waarop de auto om kan gaan met snelladers. Je kunt namelijk wel bij een snellader van 350 kW gaan staan, maar als de auto zelf maar maximaal 50 kW kan laden, dan heb je niets aan dat voordeel. De capaciteit van de snelladers zal in de komende jaren alleen maar toenemen. Je moet er dus ook op letten als je een elektrische auto koopt of jouw nieuwe auto dat ook aankan.

Kijk ook of jouw auto is voorbereid op 3-fasenladen. Dat wordt wel de standaard, maar er zijn ook auto’s die dat niet kunnen. Die laden dan met 1-fasestroom. Dat gaat dan met een derde van de snelheid en dat merk je zelfs als je in de straat bij een laadpaal staat. En als je denkt dat alleen goedkope auto’s alleen met éénfasestroom kunnen worden opgeladen, dan heb je het mis. Ook de BYD Han van meer dan €70.000 heeft ‘slechts’ een éénfase boordlader van van 6,6 kW in huis. Het duurt dan met 14,5 uur érg lang voordat de 85 kWh accu helemaal is opgeladen.

Laden als het kan

En voordat je denkt dat de actieradius alles is: het rijden met een elektrische auto gaat in de praktijk anders dan met traditionele brandstof. Je zult zien dat je - zeker als je regelmatig afstanden rijdt - je gewoon ‘s ochtends met een volle accu vertrekt. Ben je ergens, op je werk of een afspraak, dan laad je daar of in de buurt bij als dat kan. Dat betekent dat je auto weer geladen is als je verder gaat. Heb je een (zaken)lunch, dan laad je ook bij. En kun je weer verder. Dat zorgt ervoor dat je verrassend ver kunt komen met je elektrische auto, zonder dat je rekening hoeft te houden met de lading van je auto. Staar je daarom niet te veel blind op de actieradius, maar wel op het dagelijks gebruik van de auto.

Aanhanger niet altijd mogelijk

Rijd je soms met een aanhanger? Of ga je met de caravan op vakantie? Let dan op. Een trekhaak is bij verschillende elektrische auto’s niet mogelijk. Soms kun je dat met een aparte beoordeling van de RDW regelen, maar gemakkelijker is bij de aankoop al te selecteren op de mogelijkheid om een aanhanger of caravan te trekken. In de AutoWeek CarBase autovergelijker kun je ook selecteren op aanhangergewicht, maar realiseer je wel dat op vakantie met de caravan in een elektrische auto obstakels kent. Als je geen trekhaak kunt monteren, kan dat ook gevolgen hebben als je een fietsdrager hebt. Mogelijk moet je de fietsen dan op een andere manier vervoeren, bijvoorbeeld op het dak.

Hogere aanschafprijs

Een elektrische auto is duurder in aanschaf. Dat komt vooral doordat de accu’s kostbaarder zijn. Daar staat tegenover dat je tot 2025 geen motorrijtuigenbelasting betaalt en dat stroom goedkoper is om op te rijden dan benzine of diesel. De verzekering is door het hogere gewicht en de duurdere aanschafprijs ook kostbaarder. Onderhoud is dan vaak weer goedkoper. Daarnaast kunnen particulieren subsidie krijgen voor een nieuwe of gebruikte elektrische auto, ook als je ‘m private least. Het kan ook handig zijn om beter naar private lease te kijken. Daarmee kun je de elektrische auto wel binnen jouw bereik halen, omdat je dan niet de aanschafprijs zelf direct hoeft af te rekenen en ook verschillende vaste kosten zijn inbegrepen.