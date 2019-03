Hier gaan al onze afgedankte plug-in hybrides naartoe

Door het gunstige bijtellingsregime zijn er sinds 2013 veel plug-in hybrides verkocht in Nederland. Maar nu willen we er vanaf, omdat de destijds ingevoerde fiscale voordelen na vijf jaar vervallen. Dat betekent dat een deel van dat wagenpark nu op de markt komt.

In de eerste twee maanden van dit jaar gingen daarom maar liefst 1.875 exemplaren de Nederlandse grens over. Dat is 235 procent meer dan in diezelfde periode vorig jaar. 893 van die plug-ins zijn Mitsubishi’s Outlander PHEV. Nederlanders zijn kennelijk niet echt dol op een tweedehands hybride, want maar liefst 46 procent van de PHEV’s wordt geëxporteerd.