Het ziekenhuis komt straks naar de patiënt, dankzij Toyota

Bloedprikken, een röntgenfoto, een scan of ander medisch onderzoek? Over een paar jaar hoeven patiënten hiervoor niet meer naar het ziekenhuis. De onderzoeksafdeling komt dan gewoon aan huis, in een zelfrijdend voertuig. Toyota, een van 's werelds grootste autofabrikanten, gaat deze service de komende jaren ontwikkelen.

Toyota heeft er een apart bedrijf voor opgericht, samen met SoftBank, een Japanse multinational die is gespecialiseerd in automatisering en internettechnologie. De twee willen samen robotauto's gaan ontwikkelen die allerlei soorten diensten kunnen verlenen. Zo zal de onderzoeksafdeling van een ziekenhuis in een zelfrijdend voertuig worden ondergebracht, waarbij tevens wordt gestreefd naar een minimale inzet van personeel. Beide Japanse bedrijven hebben inmiddels een rijke ervaring met robotisering.

Verder zullen de voertuigen ook worden gebruikt als mobiele hotelkamer of werkplek en voor de bezorging van artikelen van webshops of van maaltijden, die onderweg vers worden bereid. Het belangrijkste doel is dat consumenten minder vaak zelf met hun auto op pad hoeven te gaan. ,,En we willen mensen helpen die beperkte toegang hebben tot mobiliteit'', voegt Junichi Miyakawa, chief technology officer van SoftBank, daaraan toe. Hij wordt de baas van het nieuwe bedrijf dat Monet wordt genoemd: een afkorting van Mobility Network. Het startkapitaal van Monet bedraagt 17,5 miljoen dollar, maar uiteindelijk is een budget tot wel 100 miljoen dollar beschikbaar.

Hotelkamers

Zowel Toyota als Softbank heeft al ervaring met zelfrijdende auto's en autodelen. Toyota nam in augustus nog een aandeel in Uber. ,,We proberen de traditionele manier van auto's maken uit te breiden naar nieuw terrein'', zegt Akio Toyoda, de topman van Toyota. Eerder dit jaar toonde Toyota op de elektronicabeurs in Las Vegas al de e-Palette: een serie robotvoertuigen die voor dit soort doeleinden kan worden ingezet.

Multinationals als Amazon, Uber en Pizza Hut werken inmiddels met Toyota samen om deze autonome shuttles verder te ontwikkelen. Vanaf 2025 zouden ze voor het eerst op de weg moeten verschijnen, eerst in Japan en in de jaren daarna ook in de rest van de wereld. SoftBank voorziet ze van de vereiste software én kunstmatige intelligentie die er ook voor moet zorgen dat de voertuigen zo efficiënt mogelijk worden ingezet. SoftBank heeft zelf al ervaring met SB Drive: technologie die wordt toegepast in zelfrijdende bussen.

Ontvang elke dag gratis het laatste nieuws over auto's en mobiliteit: volg onze autoredactie op Facebook https://www.facebook.com/ADnlAuto/

Volledig scherm Toyota e-Palette © Toyota

Volledig scherm Toyota e-Palette © Toyota

Volledig scherm Toyota e-Palette © Toyota