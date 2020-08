‘Het solide geluid van je autodeur is nep’

Het gaat volgens Mel om een sterk staaltje zogenoemde psycho-akoestiek. Dat is de wetenschap rond de manier waarop je geest geluiden interpreteert. In de jaren zeventig en tachtig waren deuren echt zwaar en solide. Neem een Mercedes-Benz-portier uit die tijd. Ze voelen aan als een kluisdeur en slaan dicht met een bevredigende dreun. In je geest zou dit in theorie als volgt worden vertaald: de deuren zijn zwaar, waardoor ze solide aanvoelen. Zwaar is sterk en dus zit je achter deze met een zwaar geluid dichtslaande deuren veilig.



Volgens muziekprofessor Jonathan Berger van de Stanford University zorgt een dergelijk geluid nog altijd voor positieve, ‘premium’-associaties, zegt hij tegen de site. Hij testte de theorie zelfs door studenten verschillende autodeuren te laten rangschikken van de duurste tot de goedkoopste, uitsluitend op basis van het geluid. Deelnemers beweerden dat de lage, zachte dreunen hoorden bij de duurste auto’s. Liefst nog met een tweede geluid, dat hij ker-chunk noemt.