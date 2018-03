Het eerste Chinese automerk komt op grote schaal naar Europa: Lynk & Co

Lynk & Co is het eerste Chinese automerk dat op grote schaal naar Europa komt. De auto's worden vanaf eind volgend jaar geproduceerd bij de Volvo Cars-fabriek in het Belgische Gent.

Al jaren wordt gespeculeerd over een aanstaande invasie van goedkope, Chinese auto's op de Europese markt. Met de plannen van Lynk & Co is er nu een begin. Het eerste model, een elektrische SUV, bevindt zich in de klasse van de Volkswagen Tiguan. Volgens bronnen in de auto-industrie zal hij straks in Europa misschien wel 30 procent goedkoper kunnen zijn dan de VW.

Het Chinese merk werd in 2015 gelanceerd door Volvo-eigenaar Zhejiang Geely Holding. Volvo Cars nam vorig jaar een belang van 30 procent in Lynk & Co en beide merken willen nauw gaan samenwerken. Lynk & Co wil uitsluitend volledig elektrische auto's en hybrides maken, die bovendien permanent met internet verbonden zijn.

De Chinezen zien kansen in Europa en kozen voor de Gentse fabriek om de wagens te bouwen. Lynk & Co gebruikt dezelfde technische basis als de Volvo-modellen die al in Gent van de band rollen.

Veel potentieel in Europa

"We zien veel potentieel voor dit nieuwe merk op de Europese markt en we zullen Lynk & Co ondersteunen met de technologische en industriële expertise van Volvo", aldus Hakan Samuelsson, de topman van Volvo Cars.

"Onze Gentse fabriek is een van de meest efficiënte autofabrieken in Europa, met hooggeschoold personeel", zegt Javier Varela, senior vicepresident manufacturing and logistics bij Volvo Cars. "De beslissing van Lynk & Co om voor Gent te kiezen voor zijn Europese productie toont het hoge niveau van kwaliteitscontrole (...)."

XC40

De Gentse fabriek is een van de twee fabrieken van Volvo in Europa. De Zweedse fabrikant bouwt er al sinds 1965 auto's. Op dit moment rolt er de XC40 van de band, een compacte SUV die onlangs werd gekozen als auto van het jaar. Daarnaast bouwt de Gentse fabriek ook nog Volvo's van de modellen V40, V40 Cross Country, S60 en V60.

"Goed nieuws en in lijn met verwachtingen"

De komst van het Chinese model is volgens de Belgische vakbonden niet onverwacht. De mogelijkheid zou zelfs ter sprake gekomen zijn tijdens een bezoek van Li Shufu, de topman van Volvo Cars-eigenaar Geely, aan de Gentse fabriek enkele jaren geleden. Een vakbondsman benadrukt dat zijn vakbond vanaf dag 1 van de overname van Volvo door Geely, duidelijk gesteld heeft open te staan voor het bouwen van Chinese wagens.

"Voor ons is dit goed nieuws. Voor de klant zal het een switch zijn, zoals destijds ook vreemd opgekeken werd bij de komst van Japanse en Koreaanse wagens naar Europa", klinkt het. "Maar wij bouwen de auto's in ieder geval liever hier dan dat ze in China van de band lopen. Zo is de werkgelegenheid in Gent beter gegarandeerd."

Een andere vakbondsman benadrukt dat dit bovendien een nieuw fenomeen is, tegen de stroom in. "Meestal is het omgekeerd, en trekken de Europese autobouwers naar China." De beslissing is in lijn met het Volvo-beleid om auto's te bouwen daar waar ze verkocht worden.