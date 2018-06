Heel LA wil zijn slimme kinderen op elite-school van Elon Musk hebben

Dat meldt Quotenet op basis van informatie van website Ars Technica. Het schooltje is gevestigd in het hoofdkwartier van SpaceX. Naast Elons vijf kinderen zitten er ook kinderen van enkele SpaceX-werknemers en wat hoogbegaafde kinderen uit het nabijgelegen Los Angeles op. De school is opgericht voor ambitieuze studenten in de leeftijd van 7 tot 14 jaar en biedt naar verluidt vooral een unieke projectmatige leerervaring.