‘Heeft het zin om een oudere diesel om te bouwen?’

Mijn allessie Deze Audi van Albert (50) is een nekken­draai­er: ‘Sommigen vragen zelfs of die te koop is’

21 februari Met zeventien jaar op de teller is de Audi A8L van Albert van den Broek (50) nog steeds een nekkendraaier. Ook hijzelf kan het niet laten om foto’s van zijn zilvergrijze directeursauto te maken wanneer die staat te glimmen in de ochtendzon. Geef hem eens ongelijk. Albert vertelt over zijn auto in de rubriek Mijn Allessie.